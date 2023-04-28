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Сброс ракетного топлива на орбите спасет от лесных пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ученые Омского государственного технического университета создают бортовую систему выброса остатков горючего из отработанных ступеней ракет. Неиспользованное топливо часто становится причиной взрывов, но избавиться от него в условиях невесомости сложно. По этой причине сибирские специалисты предлагают преобразовывать его в газ и выводить за борт.

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«Внутри бака возникает вихревая газодинамическая картина. Путем подачи воздуха дополнительно производится воздействие на нее с определенной мощностью, которое помогает улучшить дробление жидкости в вихревом эффекте до мелких капель. Затем полученная газожидкостная смесь выдувается через газогенератор (часть ракетного двигателя, где жидкость преобразуется в газ. — Ред.)», — рассказал профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерий Трушляков.

Чаще всего возгорания остатков топлива происходят уже после того, как ступень ракеты выполнила свою функцию и отстыковалась, когда она попала в атмосферу или ударилась о Землю. По данным омских специалистов, 70% случаев падения ступеней ракет типа «Союз-2», которые активно используют в нашей стране, заканчиваются пожарами. Наиболее распространенная причина — использование перекиси водорода для работы двигателя. Ее остатки действуют на топливо как катализатор, что и провоцирует взрывы. Российские ракеты обычно падают в тайге или степи и возгорания там могут причинять значительный ущерб.

Кроме того, проблема взрывоопасных веществ в баках двигателей может возникнуть и при подготовке будущих экспедиций на другие планеты.

«При реализации будущих экспедиций, чтобы снизить риск нештатных ситуаций, должна быть проведена операция по сбросу топлива. Если случится какая-то авария, перед тем, как начать спасать экипаж, в баках не должно быть высокоэнергетических остатков», — сказал Валерий Трушляков.

Для того чтобы завершить разработку системы сброса топлива, ученым еще предстоит построить физическую модель процессов, которые протекают в баках, а также провести эксперименты в летающей лаборатории Ил-76МДК, где можно добиться состояния невесомости.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Вектор газа: сброс ракетного топлива на орбите спасет от лесных пожаров

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