Сброс ракетного топлива на орбите спасет от лесных пожаров
Ученые Омского государственного технического университета создают бортовую систему выброса остатков горючего из отработанных ступеней ракет. Неиспользованное топливо часто становится причиной взрывов, но избавиться от него в условиях невесомости сложно. По этой причине сибирские специалисты предлагают преобразовывать его в газ и выводить за борт.
«Внутри бака возникает вихревая газодинамическая картина. Путем подачи воздуха дополнительно производится воздействие на нее с определенной мощностью, которое помогает улучшить дробление жидкости в вихревом эффекте до мелких капель. Затем полученная газожидкостная смесь выдувается через газогенератор (часть ракетного двигателя, где жидкость преобразуется в газ. — Ред.)», — рассказал профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерий Трушляков.
Чаще всего возгорания остатков топлива происходят уже после того, как ступень ракеты выполнила свою функцию и отстыковалась, когда она попала в атмосферу или ударилась о Землю. По данным омских специалистов, 70% случаев падения ступеней ракет типа «Союз-2», которые активно используют в нашей стране, заканчиваются пожарами. Наиболее распространенная причина — использование перекиси водорода для работы двигателя. Ее остатки действуют на топливо как катализатор, что и провоцирует взрывы. Российские ракеты обычно падают в тайге или степи и возгорания там могут причинять значительный ущерб.
Кроме того, проблема взрывоопасных веществ в баках двигателей может возникнуть и при подготовке будущих экспедиций на другие планеты.
«При реализации будущих экспедиций, чтобы снизить риск нештатных ситуаций, должна быть проведена операция по сбросу топлива. Если случится какая-то авария, перед тем, как начать спасать экипаж, в баках не должно быть высокоэнергетических остатков», — сказал Валерий Трушляков.
Для того чтобы завершить разработку системы сброса топлива, ученым еще предстоит построить физическую модель процессов, которые протекают в баках, а также провести эксперименты в летающей лаборатории Ил-76МДК, где можно добиться состояния невесомости.
Подробнее читайте в материале «Известий»:
Вектор газа: сброс ракетного топлива на орбите спасет от лесных пожаров