Все позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке находятся под огневым контролем сил РФ. Об этом 27 апреля сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если берем Марьинку, то все позиции противника сейчас под нашим огневым контролем, всё видим и стараемся при первой возможности уничтожать представителей вооруженных формирований Украины», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день Пушилин заявил, что Вооруженные силы РФ контролируют 50 кварталов из 59 в Марьинке. Также, по его словам, в зоне видимости находятся все позиции ВСУ.

18 апреля сообщалось, что в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на авдеевском и марьинском направлениях ВС РФ нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник понес потери в личном составе и военной технике.

До этого, 11 апреля, Пушилин рассказал, что российские подразделения улучшают свои позиции на угледарском и марьинском направлениях. Он отметил небольшое улучшение позиций ВС РФ в районе Угледара и серьезные улучшения в районе Авдеевки, поскольку подразделения продвигаются с разных сторон населенного пункта.

Накануне Пушилин сообщил, что освобождение города Марьинки к западу от Донецка затягивается из-за постоянного подтягивания резервов ВСУ. Он отметил, что ситуация по освобождению города развивается динамично.

В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Он уточнил, что после взятия территории завода российским силам будет легче контролировать западные окраины города, где еще остаются украинские боевики.

1 апреля штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ и до 15 боевиков в районе Марьинки.

До этого, 29 марта, Пушилин заявлял о продвижении ВС РФ на марьинском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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