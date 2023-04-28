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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости
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Минобороны РФ 28 апреля сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, гвардии рядовой Ярослав Малинников в составе десантно-штурмового взвода выполнял задачу по поиску диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Малинников обнаружил вооруженных украинских боевиков, двигавшихся в район расположения подразделений РФ. Несмотря на превосходящие силы ВСУ, он принял решение вступить в бой с противником. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, Малинников прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет противника.

По итогам боестолкновения, украинские боевики, понеся потери, отступили. Действия гвардии Малинникова позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника в заданном районе.

Также Минобороны отметило заслуги ефрейтора Виталия Вертиева, который в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от ВСУ.

Продвигаясь по заданному маршруту, Вертиев обратил внимание на движение, происходящее в одном из дворов частного домовладения. Он подал сигнал товарищам, тогда группа скрытно приблизилась к указанному месту для осмотра и проверки возможного местонахождения сил противника. В этот момент из окна жилого дома бевики открыли огонь. В результате Вертиев получил огнестрельное ранение.

Несмотря на угрозу для жизни, военнослужащий не вышел из боя, а принял решение вести отвлекающий противника огонь. Используя условия местности, заняв удобную позицию для ведения ответного огня, Вертиев сковал действия ВСУ. Благодаря его действиям диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена. В ходе боя Вертиев лично уничтожил трех боевиков.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ.

Тогда же начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук заявил, что российские силы нанесли огневое поражение по 130 целям украинских боевиков.

Минобороны России сообщило, что штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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