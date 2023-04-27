В Свердловской области обнаружили опасный картофель

В Свердловской области обнаружили картофель, в пробах которого выявили заболевание Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус. Об этом сообщили в областном референтном центре Россельхознадзора.

По данным ведомства, которые приводит Тагилсити.ру, зараженный овощ принадлежал крупному региональному производителю.

Pectobacterium atrosepticum - это патоген, вызывающий заболевание картофеля под названием «черная ножка»‎. Оно поражает как надземные части растения в период вегетации, так и клубни, в поле или во время хранения.

Y-вирус картофеля — наиболее вредоносный и широко распространенный возбудитель вирусных заболеваний этого растения. Он вызывает сильные потери урожая (до 30% и более в зависимости от сорта и условий культивирования).