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Республиканцы раскритиковали Байдена за использование шпаргалок

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Республиканцы обрушились на президента США Джо Байдена за очередное использование карточек с подсказками на пресс-конференции. Об этом 27 апреля сообщает Daily Mail.

Отмечается, что теперь на карточках Байдена написаны и вопросы журналистов, которые были заранее согласованы с пресс-службой Белого дома.

Члены Республиканской партии предположили, что факт использования таких карточек делает Байдена непригодным для второго президентского срока.

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Накануне Байден в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Вашингтоне случайно показал шпаргалку, в которой были расписаны вопросы от журналистов. Он перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом обратившейся к нему журналистки издания Los Angeles Times Кортни Субраманиан. Также на заметке видно, что фамилия журналистки транскрибирована для главы государства по слогам.

Обозреватель Джордан Бойд 30 декабря в статье The Federalist написала, что состояние Байдена ставит под угрозу национальную безопасность государства. В частности, она назвала американского лидера «машиной по производству ляпов», а также обратила внимание, что оговорки Байдена становятся трендами в TikTok.

11 октября Байден уронил бумагу с текстом во время интервью телеканалу CNN. Этот момент попал в объективы видеокамер. Корреспондент помог поднять лист бумаги, после чего интервью продолжилось.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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