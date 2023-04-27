В Бузулукском районе Оренбуржья открыли мост через Самару

Движение по мосту через реку Самара в Бузулукском районе Оренбургской области возобновили с вечера четверга, 27 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Низководный мост, расположенный на 8-м км автодороги Колтубановский – Колтубанка, перекрыли 14 марта из-за паводка. Как отмечает РИА «Оренбуржье», проезд до села Колтубанка был организован по другой дороге.

Днем ранее сообщалось, что еще две дороги открыли в Оренбуржье после подтопления. Это подъезд к поселку Айдырлинск от дороги Адамовка – Карабутак и участок дороги Илек – Озерки в Илекском районе.