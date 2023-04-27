Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание министров обороны стран ШОС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание глав минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 28 апреля. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в заседании примут участие министры Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации.

В рамках совещания глав минобороны стран ШОС будут подняты вопросы международной и региональной безопасности и дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны.

Как сообщили в Минобороны РФ, на заседании будут присутствовать главы Белоруссии и Ирана, которые являются странами-наблюдателями при ШОС.

Ранее, 5 марта, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИДа Бахтиер Хакимов сказал, что количество заявок на вступление в ШОС растет. Хакимов подчеркнул важность укрепления состава ядра организации. На сегодня это восемь стран. Иран и Белоруссия также планируют присоединиться.

1 марта КНР поддержала ускоренное вступление Белоруссии в ШОС.

До этого, 28 февраля, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сказал «Известиям», что ШОС и БРИКС имеют широкие перспективы развития. По его мнению, у многих южных стран есть запрос «на некую альтернативную модель развития», они не хотят находиться под контролем США или Европы.