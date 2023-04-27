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Захарова заявила о невыдаче виз половине пресс-пула Лаврова
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Захарова заявила о невыдаче виз половине пресс-пула Лаврова

Захарова: посольство США вернуло паспорта без виз половине пресс-пула Лаврова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Посольство США вернуло паспорта без виз половине журналистов из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом в четверг, 27 апреля, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала заявление посла США в Москве Линн Трейси о том, что журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке на заседание Совета Безопасности ООН, могли добраться своим ходом.

Захарова указала, что прямых рейсов между Нью-Йорком и Москвой нет «по сомнительной милости американских властей», а с пересадками представители СМИ успели бы только к концу пребывания делегации Лаврова в штаб-квартире ООН.

«И половине журналистов вы (посольство США. — Ред.) вернули паспорта без виз», — добавила дипломат.

Она также отметила, что выдавать визы после того, как вышел срок вылета, — это «любимый трюк» американских властей. Представитель МИД рассказала, что сама сталкивалась с подобной ситуацией в прошлом году.

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Ранее в четверг старший дипломат посольства США в России был вызван в МИД РФ, ему вручили ноту протеста по поводу невыдачи виз российским журналистам из пула Лаврова. В связи с этим был отклонен запрос на консульское посещение журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.

23 апреля американская сторона отказала в визах журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Лавровым. Как указала тогда Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 24 апреля попытался объяснить отказ в получении виз тем, что российские государственные СМИ являются органами пропаганды.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит ситуацию с отказом США в выдаче виз журналистам. Он подчеркнул, что эта ситуация должна стать темой для серьезного разговора в ООН.

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