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Врачи рассказали о состоянии подорвавшихся на мине детей в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Егоршев
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Пострадавшие от взрыва в Донецке дети находятся в состоянии средней тяжести, речи об ампутации не идет, сообщил «РИА Новости» директор республиканского травматологического центра Андрей Боряк 27 апреля.

Он сообщил, что все пострадавшие были оперативно доставлены бригадами скорой помощи.

«Всего доставлено четверо детей, <...> у трех детей имеются разной степени переломы конечностей», — рассказал собеседник агентства.

На догоспитальном этапе всё было выполнено в должном объеме, отметил Боряк.

Ранее в этот вечер поступили сообщения о ранении четверых детей в результате разрыва мины в Пролетарском районе Донецка. По данным источника «Известий», двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей получили ранения средней тяжести.

26 апреля мужчина и женщина были ранены при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника в Донецке. Взрывоопасный предмет был сброшен в Кировском районе города.

В тот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 20 ракет.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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