Пожары в Логоушке и в микрорайоне Утяк в Кургане локализованы
Ландшафтные пожары в деревне Логоушка и в микрорайоне Утяк в Кургане площадью 90 га 27 апреля локализованы, сообщает МЧС России.
«Сотрудники МЧС России отстояли у огненной стихии 134 дома в деревне Логоушка. В ликвидации было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Спасатели обратили внимание на сохранение сложной пожароопасной обстановки в регионе.
«За сутки авиацией МЧС России совершено 13 сбросов воды общим объемом 78 т», — добавили в МЧС России.
27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов в Логоушке выросло до 76
В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.
Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал о том, что природный пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Позже его удалось локализовать.
Предварительно, причиной случившегося стали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.
С 27 апреля на территории Кургана введен режим ЧС из-за лесных пожаров.