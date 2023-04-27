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Пожары в Логоушке и в микрорайоне Утяк в Кургане локализованы

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Фото: МЧС РФ
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Ландшафтные пожары в деревне Логоушка и в микрорайоне Утяк в Кургане площадью 90 га 27 апреля локализованы, сообщает МЧС России.

«Сотрудники МЧС России отстояли у огненной стихии 134 дома в деревне Логоушка. В ликвидации было задействовано более 180 человек и 46 единиц техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Спасатели обратили внимание на сохранение сложной пожароопасной обстановки в регионе.

«За сутки авиацией МЧС России совершено 13 сбросов воды общим объемом 78 т», — добавили в МЧС России.

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27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов в Логоушке выросло до 76

В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал о том, что природный пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Позже его удалось локализовать.

Предварительно, причиной случившегося стали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

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