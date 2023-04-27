Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Американский телеведущий Джерри Спрингер скончался в возрасте 79 лет. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщило издание TMZ.

Представитель Спрингера сообщил, что телеведущий умер от непродолжительной болезни в своем доме в Чикаго. По данным источников TMZ, звезда экрана боролся с раком поджелудочной железы и на этой неделе его состояние ухудшилось.

В последний раз Спрингер появился на экране в сериале «Певец в маске», где сыграл роль «Жука» и исполнил песню Фрэнка Синатры.

У ведущего осталась дочь Кэти.

Джерри Спрингер начал свою карьеру на телевидении в 1982 году в качестве политического обозревателя канала NBC. В 1991-м он стал ведущим собственного проекта под названием «Шоу Джерри Спрингера», который принес ему известность. Программа задумывалась как серьезная передача о политике, однако вскоре в ней стали освещаться измены, бытовые проблемы, психологические и сексуальные отклонения и т.д. Участники шоу ругались и иногда даже дрались, программа получала критические отзывы, однако сохраняла высокие рейтинги.