Путин поручил обеспечить создание посвященных СВО музеев

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание музеев, посвященных специальной военной операции (СВО) и подвигам ее участников, следует из поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля 26 апреля.

«Обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Наряду с этим Путин поручил рассмотреть вопрос о передаче в музеи артефактов, имеющих отношение к СВО. Поручение было адресовано Минобороны и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу.

Кроме того, глава государства поручил Минобороны, Минобрнауки и Российской академии наук (РАН) рассмотреть вопрос об организации изучения истории специальной военной операции.

Президент назначил ответственными главу Минобрнауки Валерия Фалькова, министра обороны России Сергея Шойгу и президента РАН Геннадия Красникова. Доклад по этому вопросу глава государства поручил сдать до 30 сентября.

В апреле 2022 года Министерством культуры была создана межмузейная рабочая группа по комплектованию экспонатов, связанных с историей вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса и проведением специальной военной операции на Украине. За время работы группы было собрано более 2,5 тыс. предметов. Как тогда указали в ведомстве, эта работа будет продолжена.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.