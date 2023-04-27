Центр реставрации книг создадут в Красноярском крае

На базе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края создадут Центр консервации и реставрации библиотечного фонда. Об этом 27 апреля сообщает региональное министерство культуры.

Центр сохранения книг появится уже в этом году в Красноярске. Соответствующее соглашение в ближайшее время будет заключено между Российской государственной библиотекой и краевой научной библиотекой.

«Для нового учреждения краевая библиотека получит специальное оборудование, а сотрудники пройдут обучение по редкой и сложной квалификации — «книжный реставратор», — говорится в сообщении министерства.

Как объяснила директор краевой научной библиотеки Татьяна Савельева, многие редкие книги были изданы с перспективой длительного использования. При создании подобных экземпляров использовались кожаные переплеты, хорошая бумага и даже кованые застежки. Однако книга всё равно не может храниться 200, 300 или 400 лет. Для сохранения культурного наследия и был разработан проект создания центров консервации и реставрации.

Сейчас библиотечные фонды краевой библиотеки насчитывают порядка 12 тыс. изданий, являющихся важнейшим культурным достоянием России, добавляет ИА KrasnoyarskMedia. Среди них книжные памятники и ценные документы, отражающие многовековую историю, культуру, знания и традиции.