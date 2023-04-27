Российские разведчики отобрали у ВСУ американский БТР M113

На донецком направлении российские разведчики захватили американский бронетранспортер (БТР) М113 во время столкновения с украинскими военными. Об этом 27 апреля сообщил доброволец с позывным Ганс в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в ходе ночного штурма отряд разведчиков обнаружил боевую машину пехоты (БМП) противника и выстрелил в нее из гранатомета. В результате БМП лишилась гусеницы, а ее экипаж попытался сбежать, но был уничтожен.

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113», — цитирует своего собеседника агентство.

Ганс добавил, что российские бойцы намерены запустить трофейную машину и уже приступили к ее ремонту. На данный момент уже натянута гусеница, теперь военнослужащие занимаются мотором.

Ранее, 26 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении 300 боевиков, две БМП, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также одну гаубицу L118 производства Великобритании.

До этого, 25 апреля, российские военные за сутки уничтожили на донецком направлении до 360 украинских военных и наемников, а также 25 единиц техники противника, среди которой семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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