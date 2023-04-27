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Российские разведчики отобрали у ВСУ американский БТР M113

«РИА Новости»: разведчики РФ отобрали у украинских военных американский БТР М113
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Фото: blindbatnews.com
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На донецком направлении российские разведчики захватили американский бронетранспортер (БТР) М113 во время столкновения с украинскими военными. Об этом 27 апреля сообщил доброволец с позывным Ганс в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в ходе ночного штурма отряд разведчиков обнаружил боевую машину пехоты (БМП) противника и выстрелил в нее из гранатомета. В результате БМП лишилась гусеницы, а ее экипаж попытался сбежать, но был уничтожен.

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113», — цитирует своего собеседника агентство.

Ганс добавил, что российские бойцы намерены запустить трофейную машину и уже приступили к ее ремонту. На данный момент уже натянута гусеница, теперь военнослужащие занимаются мотором.

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Ранее, 26 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении 300 боевиков, две БМП, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также одну гаубицу L118 производства Великобритании.

До этого, 25 апреля, российские военные за сутки уничтожили на донецком направлении до 360 украинских военных и наемников, а также 25 единиц техники противника, среди которой семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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