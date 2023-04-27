Сезон охоты стартует в Красноярском крае

В Красноярском крае 29 апреля стартует сезон охоты. Об этом региональное министерство экологии сообщает в четверг, 27 апреля, в соцсети «ВКонтакте».

«Разрешено охотиться на селезней уток, самцов глухаря и тетерева, а также вальдшнепа. Традиционно охота будет открыта по группам районов, в каждой из которой срок охоты составит по 10 дней», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в субботу, 29 апреля, начинается охота на селезней уток и гусей, на следующий день — на глухаря тетерева и вальдшнепа.

Глава минэкологии Павел Борзых отмечает, что всю необходимую информацию об охоте в регионе можно узнать в едином контакт-центре правительства по телефону 122. Голосовой помощник расскажет о сроках и нормах добычи, объяснит, как получить охотничий билет или аннулировать его.

Охотничьи угодья патрулируются инспекторами охотнадзора. Желающие поохотиться должны иметь при себе все разрешительные документы и предъявить их по требованию.