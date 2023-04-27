ВСУ произвели массированный обстрел Новой Каховки

Новая Каховка в Херсонской области подверглась очередному массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом уведомила пресс-служба городской администрации 27 апреля.

Обстрел начался примерно в 19:20 в микрорайоне Сокол.

«Все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Предварительно, ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля.

«Просим жителей города соблюдать спокойствие и выдержку. Аварийные службы занимаются устранением повреждений и восстановлением электроснабжения», — сказали в администрации города.

18 апреля ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку. Обстрел пришелся на частный сектор, в котором живут мирные граждане. Снаряд снес крышу и часть второго этажа. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 13 апреля, во время обстрела города погиб мирный житель.

Херсонская область вошла в состав России вместе с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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