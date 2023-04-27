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Учительнице в Чехии грозит тюрьма за отказ критиковать СВО

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Dana Kesnerova
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Чешская учительница, высказавшаяся против осуждения спецоперации России по защите Донбасса во время школьного урока, может получить тюремный срок до трех лет. Как сообщило 27 апреля информационное агентство ČTK, педагогу предъявлено обвинение в «оправдании геноцида».

5 апреля 2022 года в школе района Прага 6 на вопрос учеников о происходящих на Украине событиях учительница поставила под сомнения показанные по ТВ репортажи о начале СВО, заявив, что СМИ заинтересованы в конкретном освещении событий только одной стороной.

За эти слова педагог была уволена. По словам женщины, она лишь хотела донести до детей, что в телевизоре не показывают полную картину происходящего.

В прокуратуре же утверждают, что учительница «не просто выражала свою позицию, а выдвигала утверждения, оправдывающие» СВО. Теперь уголовное дело будет рассматривать суд.

Ориентация — Запад: Чехия собралась пересмотреть отношения с Россией
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Ранее, 5 апреля, житель Чехии получил полгода тюрьмы условно за ношение нашивки с эмблемой группы «Вагнер» и буквой Z. Мужчине запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Также он должен заплатить штраф в размере 12 тыс. крон (около $545 тыс.).

До этого, 15 марта, сообщалось, что чешские суды с 24 февраля 2022 года вынесли обвинительные приговоры девятерым чешским гражданам за поддержку России в спецоперации на Украине. Генеральный прокурор Чехии Игор Стржиж заявил, что, помимо уже вынесенных приговоров, в данный момент возбуждено 58 уголовных дел за поддержку СВО. Еще в 90 случаях полиция проводит проверку на наличие состава преступления.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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