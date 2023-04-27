Более 1,75 млрд рублей вложили в благоустройство на Сахалине в 2022 году
В Сахалинской области в 2022 году на благоустройство городской среды направили 1,75 млрд рублей. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
Средства были выделены по проекту «Формирование комфортной городской среды». На них обновили 25 общественных и 170 дворовых территорий.
Также в 2022 году регион принял участие в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». Из федерального бюджета были выделены 418 млн рублей, на них благоустроили 84 территории. Из регионального — 455,9 млн рублей, на них отремонтировали 86 территорий.
Сейчас в Сахалинской области проводится Всероссийское голосование за объекты благоустройства. На нем представлен 41 проект, жители региона могут проголосовать до 31 мая.