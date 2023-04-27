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Жители Челябинска рассказали об избившем пенсионерку тиктокере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тиктокер, который избил 71-летнюю пенсионерку в Челябинске, ранее неоднократно нападал на людей. Местные жители рассказали 27 апреля «Известиям», что мужчина почти каждый день приходил в торговый центр города и странно себя вел.

«Нам он говорил, что работает по интернету. А фактически вряд ли он чем-то в последнее время занимался. Он регулярно большое количество кофе выпивает. Берет стакан кофе и ходит по торговому центру с одного конца в другой весь день. Посидит на лавочке, а потом опять приходит. Вначале он был вроде бы нормальный такой, а вот в последнее время сильно-сильно изменился», — сообщила сотрудница ТЦ из Челябинска Алла.

В продуктовом магазине злоумышленник столкнулся с уборщицей возле входа. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых видны попытки женщины защититься шваброй, в ответ на это блогер вылил на нее бутылку молока, после чего избил.

В другой раз блогер напал на продавщицу Эллу и ударил ее.

«Около туалета он выходил и прямо по ноге пнул и пошел. Я растерялась, но сейчас думаю, что надо сходить в администрацию», — поделилась она.

Видео нападения мужчины на бабушку в Челябинске «Известия» опубликовали ранее в этот день.

На записи видно, что мужчина сначала преследовал женщину, сровнялся с ней и толкнул плечом. Далее агрессор накинулся на пенсионерку с кулаками, пострадавшая упала на паркинг для велосипедов, потом на асфальт. После содеянного мужчина не спеша ушел.

На допросе злоумышленник признался, что он, будучи тиктокером, хотел этим поступком добиться лайков от своей аудитории.

По словам женщины, она успела приложить руку и прикрыть голову. Напавший сломал ей палец.

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