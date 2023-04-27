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«РВ» сообщила о подрыве ВСУ своей «крепости» в Артемовске при отступлении

«РВ»: отступающие силы ВСУ взорвали свою главную «крепость» на юго-западе Артемовска
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ), отступая на юго-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), подорвали свою главную оборонительную «крепость». Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ») со ссылкой на видеозапись с беспилотника.

На кадрах видно, как ВСУ своими силами подрывают 10-этажное здание, которое занимали в качестве основной оборонительной позиции в данном районе.

Как отмечает «РВ», ВСУ превратили в свои мощные укрепрайоны с огневыми точками некоторые квартиры, бомбоубежища и подвалы Артемовска с позициями корректировщиков огня на крышах.

Проезд закрыт: ВС РФ перерезали последнюю дорогу в Артемовск
У противника остался единственный маршрут снабжения своего гарнизона — по пересеченной местности

Ранее 27 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Воздушно-десантные войска оказывали поддержку штурмовым отрядам, сковывая украинские подразделения на северной и южной окраинах города.

На данный момент обстановка в Артемовске напряженная — бои идут даже ночью, это одно из самых горячих мест боестолкновений в рамках спецоперации.

В этот же день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске. По его словам, участок трассы по направлению в поселок Хромово полностью находится под огневым контролем военных России.

25 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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