Четыре ребенка получили ранения в результате разрыва мины в Донецке
В Донецке четыре ребенка пострадали в результате разрыва мины. Об этом 27 апреля сообщил источник «Известий».
По данным источника, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей получили ранения средней тяжести.
Ранее, 26 апреля, мужчина и женщина были ранены при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника в Донецке. Взрывоопасный предмет был сброшен в Кировском районе города.
В тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
23 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что с начала года в регионе погибли 100 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.