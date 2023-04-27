Улицу Тихоокеанскую в Хабаровске перекроют в мае на четыре дня
В Хабаровске после майских праздников перекроют на несколько дней улицу Тихоокеанскую. Об этом сообщает городская администрация.
Дорогу перекроют от улицы Профессора Даниловского до улицы Стрельникова. Ограничение будет действовать с полуночи 10 мая до шести утра 15 мая, пишет ИА AmurMedia.
В связи с закрытием участка изменится схема движения автобусов № 8, 11, 23, 35, 46, 46в, 49, 68 и 71. Они будут объезжать данный отрезок дороги, а посадка-высадка пассажиров будет производиться на остановках «Улица Профессора Даниловского» и «Северный микрорайон».
Перекрытие дороги связано с переустройством тепловых сетей.