«Национальная Лотерея» анонсировала благотворительные тиражи в поддержку ветеранов

«Национальная Лотерея» проведет в мае благотворительные тиражи «Мечталлион» в поддержку ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба гослотереи.

«Это не только шанс выиграть суперприз от 100 млн рублей, но и возможность помочь другим людям. Часть средств от розыгрышей флагманской лотереи в мае будет адресно перечислена на поддержку ветеранов и пенсионеров в российских регионах. Это старт доброй инициативы, начало нового пути в благотворительности бренда «Национальная Лотерея», — отметили в пресс-службе.

Так, в Красноярске и Волгограде часть средств от продажи билетов направят местным благотворительным организациям. В Туле собранные средства пойдут на организацию мероприятий в честь Дня Победы, а также на покупку подарков для ветеранов труда и пенсионеров, работавших в РЖД, а в Курске — на покупку мебели для госпиталя ветеранов войн.

Первые два тиража лотереи «Мечталлион» в мае будут посвящены Дню Победы. При этом в тираже, который пройдет 7 мая, будет разыгран второй суперприз — от 10 млн рублей, а во втором увеличатся призы в нескольких категориях.