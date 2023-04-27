Выявленные дефекты на улице Билибина в Якутске устранят с наступление тепла

В Якутске с наступлением стабильно теплой погоды подрядчики устранят дефекты на улице Билибина, выявленные в октябре прошлого года. Об том сообщает МКУ «Главстрой».

Пешеходные ограждения на улице Билибина были повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия. Их приведут в порядок в мае-июне этого года по гарантии. Также по гарантийным обязательствам будет восстановлена плитка и отремонтирован тротуар с бортовым камнем, тоже пострадавшими при ДТП.

Как уточняет ИА SakhaNews, работы по замене потрескавшейся плитки на Билибина по гарантии не предусмотрены. В МКУ «Главстрой» объяснили, что речь идет об участке, который относится к прилегающей территории дома № 19 и находится вне зоны дорожных работ.

С 3 апреля по 31 мая в Якутске проводится обследование ранее отремонтированных улиц, по которым еще действуют гарантийные обязательства. При выявлении дефектов составляется специальный акт, который затем направляется подрядчику.