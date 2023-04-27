Журналиста Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде

Журналиста Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде. Об этом 27 апреля сообщает издание «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что журналист освобожден до суда, но всё это время он будет находиться под надзором правоохранительных органов. Он также должен оставаться дома с 23:00 до 7:00 и два раза в неделю отмечаться в полицейском участке.

Касем прибыл в Латвию по семейным делам, а 5 января его задержали в Риге и арестовали, после чего перевели в рижскую центральную тюрьму. Журналист подозревается в шпионаже и нарушении экономических санкций Европейского союза против России.

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека назвали обвинения против Касема надуманными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание журналиста местью диктаторских режимов за его принципиальность.

6 января около посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку Касема. Всего у здания собралось несколько десятков человек. Участники держали таблички с лозунгами «Свобода слова в свободном падении» и «Свободу Марату Касему».

6 марта Касему продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет он проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва».