Песков опроверг подготовку встречи Путина и Эрдогана в ближайшей перспективе

Личная встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не готовится. Об этом сообщил журналистам 27 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, может ли встреча двух лидеров состояться до выборов президента республики, он сказал: «Нет. Речь идет о перспективе».

Ранее 27 апреля в ходе выступления в режиме видеоконференции на церемонии завоза ядерного топлива в атомную электростанцию «Аккую» Эрдоган выразил пожелание в следующий раз встретиться с Путиным уже лицом к лицу. Также президент Турции от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее лидера за строительство АЭС.

В этот же день турецкий телеканал TRT отметил, что за рубежом и на приграничных пунктах началось голосование на выборах президента и нового парламента Турции. Центризбирком страны оборудовал 156 участков в 75 государствах.

Политолог Дмитрий Леви 26 апреля отметил, что если Эрдоган не одержит победы на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией.