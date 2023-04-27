Совет по качеству жизни создали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае создан первый на Дальнем Востоке Совет по качеству жизни. Первое заседание состоялось в среду, 26 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В заседании приняли участие руководители всех ключевых министерств и ведомств, представители ОНФ и различных общественных организаций. Они обсудили процесс внедрения регионального социального стандарта (РСС) на территории края.

«Мы создали Совет вторые среди 40 пилотных регионов России и первые — в ДФО. Одна из основных задач — подготовка предложений по улучшению жизни наших людей», — прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев, возглавивший совет.

Как рассказал и.о. министра соцзащиты Евгений Демин, в процессе реализации уже находится несколько инициатив. В их числе создание инфраструктуры поддержки населения, службы социальных координаторов и дружелюбных организаций в соцсфере, пишет РИА «Восток-Медиа».

Оказать содействие в исполнении планов готовы представители региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Структурам, ответственным за внедрение РСС, поручено активнее привлекать экспертов к работе.