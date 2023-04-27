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Пробки в Москве вечером в четверг достигли 10 баллов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве вечером в четверг, 27 апреля, загруженность дорог достигла 10 баллов. Информация подтверждается сервисом «Яндекс Пробки».

Причиной заторов стало ограничение движения по ряду улиц в центре города, ремонтные работы, мелкие аварии и погодные условия. Кроме того, на перекрытых участках автомобилистам недоступна парковка. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом.

В пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уведомили, что 27 апреля перекрыто движение в Большом Путинковском переулке, по улицам Малая Дмитровка и Охотный Ряд, Пушкинской площади, Театральному проезду. Помимо этого, сейчас не получится проехать по Новинскому бульвару, Волгоградскому проспекту, в Оружейном переулке, по улице Петровке, Тверской, Моховой, а также по Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережным.

С 22:30 будет закрыт проезд на улице Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и на Большой Садовой улице.

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Ранее в этот день власти столицы рекомендовали водителям быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров, так как вечером в Москве ожидается резкое ухудшение погоды.

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