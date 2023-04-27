Очереди на вход образовались в открывшемся в Москве магазине MAAG

«Известия» в четверг, 27 апреля, показывают кадры из нового магазина MAAG, который открылся на месте Zara в ТЦ «Авиапарк» в Москве.

Внутри бутика выстроилась длинная очередь из покупателей в примерочные и на кассу.

Накануне в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» подтвердили «Известиям», что бывшие магазины Zara под новым названием Maag начнут открываться в Москве с 27 апреля. В рамках ранее объявленной сделки предполагается постепенное возобновление работы бывших магазинов Inditex, компания Daher откроет их после редизайна. Pull & Bear сменит название на DUB, Stradivarius — на Vilet, Bershka — на ECRU.

Товары для этих обновленных брендов будут производиться на фабриках в Турции. По ценам и качеству они не уступят аналогичным вещам покинувшего РФ ритейлера, пообещал вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.

В марте 2022 года компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher.