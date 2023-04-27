Эксперт описал последствия истощения запасов советских систем ПВО у Украины

Украина не останется без защиты, несмотря на истощение у страны запасов ракет для советских систем ПВО, поскольку всё необходимое по-прежнему будет поставляться западными государствами. Однако теперь система ПВО станет несколько хуже из-за того, что западные варианты уступают советским в дальности. Об этом военный эксперт Алексей Леонков заявил в четверг, 27 апреля.

«Конечно, это должно было произойти рано или поздно, потому что производство ракет для советских ПВО не было налажено ни в одной из стран Восточной Европы, а было локализовано на территории России. Но это не значит, что Украина останется без противовоздушной обороны, ракеты ей по-прежнему поставляют с Запада, в частности, США», — сказал Леонков в разговоре с Lenta.Ru.

Вместе с тем теперь система ПВО на территории Украины будет несколько хуже, поскольку прежние ракеты были способны преодолевать более значимые расстояния.

Военный эксперт отметил, что в странах НАТО развитие комплексов ПВО было остановлено после 1991 года.

«Они посчитали, что выиграли холодную войну и больше не будут противостоять технически развитому противнику. А Россия продолжила развитие в этом направлении. В итоге получилось так, что, если наши системы способны работать на дальности до 400 км, то у них максимум — это 50», — заключил он.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия почти израсходовала запасы ракет для произведенных в советское время систем противовоздушной обороны, передает НСН.

Также он рассказал, что США очень прагматичны в вопросах предоставления Киеву вооружения.

По словам Резникова, некоторые партнеры Киева занимают иную позицию: сначала предоставляют технику, а затем призывают платить за обслуживание.

На этом фоне, как отметил министр, не развивается ситуация с передачей самолетов Киеву, потому что это дорогая поставка. Такая позиция США и других партнеров, по словам Резникова, замедляет решение о передаче Киеву самолетов.

Накануне командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США организовали на Украине систему слежения за поставляемым оружием.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.