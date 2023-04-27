Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
FromSoftware открыла предзаказ игры Armored Core 6: Fires of Rubicon
Происшествия
Пожар на территории завода «Курганстальмост» локализован
Общество
Командующий украинскими ВМС заочно арестован в Москве
Спорт
Девять борцов из РФ дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
Мир
МИД Судана опроверг согласие армии на переговоры со спецназом
Мир
Гросси назвал «Аккую» безопаснейшей в мире атомной электростанцией
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка
Авто
В Совфеде предложили лишать лицензии страховщиков за отказ в оформлении ОСАГО
Политика
Песков опроверг обсуждение Путиным и Си Цзиньпином возвращение границ Украины
Общество
Открытый огонь в поселке Сосьва ликвидирован
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Ирана
Мир
Эрдоган поблагодарил Россию за строительство АЭС «Аккую»
Сюжет:

Эксперт описал последствия истощения запасов советских систем ПВО у Украины

Военный эксперт Леонков предрек ухудшение системы ПВО у Украины после поставок Запада
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не останется без защиты, несмотря на истощение у страны запасов ракет для советских систем ПВО, поскольку всё необходимое по-прежнему будет поставляться западными государствами. Однако теперь система ПВО станет несколько хуже из-за того, что западные варианты уступают советским в дальности. Об этом военный эксперт Алексей Леонков заявил в четверг, 27 апреля.

«Конечно, это должно было произойти рано или поздно, потому что производство ракет для советских ПВО не было налажено ни в одной из стран Восточной Европы, а было локализовано на территории России. Но это не значит, что Украина останется без противовоздушной обороны, ракеты ей по-прежнему поставляют с Запада, в частности, США», — сказал Леонков в разговоре с Lenta.Ru.

Вместе с тем теперь система ПВО на территории Украины будет несколько хуже, поскольку прежние ракеты были способны преодолевать более значимые расстояния.

Военный эксперт отметил, что в странах НАТО развитие комплексов ПВО было остановлено после 1991 года.

«Они посчитали, что выиграли холодную войну и больше не будут противостоять технически развитому противнику. А Россия продолжила развитие в этом направлении. В итоге получилось так, что, если наши системы способны работать на дальности до 400 км, то у них максимум — это 50», — заключил он.

«Любую атаку мы сможем отразить»
Пока в Донбассе идут дожди, российские и украинские войска готовятся к новым боям

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия почти израсходовала запасы ракет для произведенных в советское время систем противовоздушной обороны, передает НСН.

Также он рассказал, что США очень прагматичны в вопросах предоставления Киеву вооружения.

По словам Резникова, некоторые партнеры Киева занимают иную позицию: сначала предоставляют технику, а затем призывают платить за обслуживание.

На этом фоне, как отметил министр, не развивается ситуация с передачей самолетов Киеву, потому что это дорогая поставка. Такая позиция США и других партнеров, по словам Резникова, замедляет решение о передаче Киеву самолетов.

Накануне командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США организовали на Украине систему слежения за поставляемым оружием.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023