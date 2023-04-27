Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве 27 апреля достигли отметки в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки».

Причиной дорожных заторов стали ограничение движения по нескольким улицам в центре столицы, а также ремонтные работы, мелкие ДТП и погодные условия. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

По состоянию на 18:40 движение затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, на южных участках МКАД, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе, а также вдоль Даниловской и Кремлевской набережных и по Тульской эстакаде.

Скорость автопотока остается низкой на Новом Арбате, Автозаводской, Большой Никитской и Тверской улицах.

Ранее в этот день власти столицы рекомендовали водителям быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров, так как вечером в Москве ожидается резкое ухудшение погоды.