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Песков опроверг обсуждение Путиным и Си Цзиньпином возвращение границ Украины
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Песков опроверг обсуждение Путиным и Си Цзиньпином возвращение границ Украины

Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возвращение Украины к границам 1991 года
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали возвращение Украины к границам 1991 года. Об этом 27 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам пресс-секретаря президента, во время визита китайского лидера в Москву не шло речи о возвращении Украины к границам 1991 года.

«Нет, об этом речи не шло», — сказал Песков.

Он добавил, что пока новые контакты между главами двух государств не планируются.

В ходе брифинга Песков также отметил, что телефонный разговор Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом их стран. Он отметил, что Москве известны подробности разговора, так как эта информация не является закрытой.

Телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина состоялись 26 апреля. Позже в офисе украинского президента отметили, что планы Киева и Пекина по мирному урегулированию имеют общие точки соприкосновения.

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Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию 20 марта. На встрече с Путиным он выразил надежду на тесные отношения РФ и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

21 марта после переговоров с китайским лидером Путин подчеркнул, что Россию и КНР связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.

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