Женщину насмерть сбили на переходе в Новой Москве

В поселке Вороновское в Новой Москве автомобиль насмерть сбил 43-летнюю женщину. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

Водитель Nissan совершил наезд на женщину, когда та шла по пешеходному переходу через проезжую часть в деревне Ясенки.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов устанавливает обстоятельства ДТП и контролирует результаты процессуальной проверки.

Ранее, 21 апреля, в поселке Горки-2 Одинцовского района в одном из дворов машина насмерть сбила пожилую женщину. Водитель фургона Peugeot Boxer при движении задним ходом совершил на нее наезд.