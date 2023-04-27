Умер актер и бывший худрук волгоградского Театра юного зрителя Евгений Басилашвили

На 83-м году жизни скончался актер и режиссер, бывший худрук Тбилисского русского театра юного зрителя и Волгоградского театра юного зрителя Евгений Басилашвили, сообщает в четверг, 27 апреля, агентство Oblvesti в Волгограде, сославшись на свои источники. Актера не стало 26 апреля.

По данным информагентства, у Басилашвили остановилось сердце на фоне обширного коронавирусного поражения легких.

«Несмотря на почтенный возраст, Евгений Леонович продолжал учить студентов актерского факультета волгоградского ВГИИКа. У него было много планов на жизнь, которым уже не суждено сбыться», — говорится в материале.

Евгений Басилашвили — заслуженный артист Грузинской ССР и член Союза театральных деятелей России. Он окончил Грузинский государственный театральный институт, с 1960-х годов работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа. В 1988 году Басилашвили переехал в Волгоград и до 1995 года являлся главным режиссером и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя. С 1995 года преподавал во ВГИИКе.

Прощание с Басилашвили состоится 28 апреля. Траурная церемония начнется в 11:00 и продлится до 12:00 в городском ритуальном комплексе на улице Землячки, 74 в Волгограде. Басилашвили будет погребен на Дмитриевском кладбище рядом с могилой его жены.