В московском парке на ребенка упала деталь от аттракциона

В Москве в детском парке «Буратино» на ребенка упала деталь от аттракциона, сообщил в четверг, 27 апреля, источник «Известий».

По его информации, инцидент произошел днем ранее. 12-летний мальчик обратился в больницу после того, как деталь от конструкции упала ему на голову.

Сообщается, что у ребенка ушиб и рана. После осмотра врачей и постановки диагноза его отпустили.

На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

6 апреля в Москве подросток на электросамокате наехал на семилетнего мальчика. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, а также выявили вдавленный перелом лобной кости. Хирурги срочно прооперировали ребенка и вставили ему титановую пластину, поскольку кости уже невозможно было собрать. Помимо этого, у него была задета оболочка головного мозга.