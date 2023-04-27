Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка. Об этом 27 апреля сообщили в МЧС РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что тело погибшего было обнаружено в ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне, пишет ТАСС.

Ранее в этот день пресс-служба МЧС России сообщила о возгорании десяти жилых домов и 20 строений в деревне Логоушка Кетовского района Курганской области. Пожар охватил площадь 2,5 тыс. кв. м. В его тушении задействованы 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Позже предварительной причиной пожара была названа искра от проезжавшего тепловоза.

Логоушка находится примерно в 15 км к западу от окраины Кургана.

25 апреля в свердловском поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Согласно данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло два человека.

26 апреля было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова осталось около 660 человек.