29 апреля ландшафтный парк «Острова Мечты» открывает летний сезон-2023. Уже с конца апреля посетителям предложат разнообразный формат отдыха: от водно-спортивных активностей в вейк-парке, до расслабленного времяпрепровождения на летних верандах. Также гости ландшафтного парка смогут взять на прокат спортивный инвентарь, полежать на шезлонгах и в гамаках, а с мая проводить вечера в летнем кинотеатре. Вход на территорию парка свободный.

Ландшафтный парк «Острова Мечты» площадью 44 га стал одной из главных площадок для летнего отдыха среди москвичей и туристов из регионов. Для тех, кому не терпится открыть водный сезон, доступны занятия по вейкбрдингу, прогулки на САП-бордах, а также уроки судовождения и аренда катеров. Также для спортивных занятий оборудованы 5 площадок для футбола и баскетбола, а также 5 столов для настольного тенниса. А в пункте проката можно взять электромобили, велосипеды, электросамокаты, ракетки и шарики для настольного тенниса.

Для ценителей более спокойного отдыха в новом сезоне для гостей будет установлено более 470 лежаков и гамаков из дерева и ротанга: они будут расположены у водной эспланады с фонтанами в южной части парка, а также в видовой зоне у берега Москвы-реки в северном парке.

Возобновят свою работу летние веранды ресторанов, в южном парке будут открыты бары с разнообразной кухней, также свежая еда будет доступна в фургонах-закусочных.

А также 29 мая возобновятся показы в летнем кинотеатре — одной из самых востребованных локаций ландшафтного парка. Для гостей на большом экране будут демонстрироваться фильмы, посмотреть которые можно будет, сидя на комфортных шезлонгах. Приобрести билеты на сеансы можно будет на официальном сайте «Острова Мечты» и в кассах кинотеатра.

Режим работы ландшафтного парка ежедневно с 10:00 до 23:00.