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«Украина.ру» опубликовала фото переписки бойца ВСУ о потерях Киева под Артемовском в ДНР

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Украинский военнослужащий с позывным Берлин, погибший под Артемовском (украинское название — Бахмут), рассказал товарищу о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Скриншот его переписки 27 апреля опубликовало издание «Украина.ру».

«Наглядное демонстрация того, какой ценой дается Украине удержание Бахмутского направления — генерал [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский бросает украинскую пехоту в мясные контратаки волнами», — подчеркнули в публикации.

Боец сообщил, что его отправили под Орехово-Васильевку, где его подразделение вступило в бой с российскими войсками. По его словам, за 40 минут среди его сослуживцев было «10 «двухсотых» (убитых. — Ред.) и 46 «трехсотых» (раненых. — Ред.)».

Берлин добавил, что при выполнении поставленной задачи ранения получили почти все солдаты его подразделения, включая его самого. Происходящее в Артемовске он назвал «адом и ужасом» и заявил, что никогда не видел подобного.

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Ранее в этот день штурмовые отряды России овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Им оказывали поддержку воздушно-десантные войска.

Также 27 апреля российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске. Теперь участок трассы по направлению в поселок Хромово находится полностью под огневым контролем РФ.

До этого, 26 апреля, командующий силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артемовске.

25 апреля экс-заместитель командующего силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что плохая подготовка киевского руководства к обороне Артемовска послужила причиной больших потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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