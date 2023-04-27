Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщила 27 апреля канцелярия Эрдогана, об этом было заявлено в ходе телефонного разговора между главами государств.

«Президент Эрдоган считает, что в рамках рабочей группы, которую предлагается создать, могут появиться новые инициативы», — заявили в администрации.

Также в ходе переговоров сторон были затронуты и вопросы хода спецоперации РФ по защите Донбасса, и ситуация с зерновой сделкой.

Кроме того, турецкий лидер поблагодарил Владимира Путина за вклад в строительство АЭС «Аккую» в Турции.

Ранее 27 апреля президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры. После этого они по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в турецком городе Мерсин. Путин назвал атомную электростанцию важнейшим проектом РФ и Турции, указав, что она дает возможность развивать экономические и соседские связи государства.

26 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал Запад объединить усилия для начала переговоров с целью установления мира на Украине. Калын подчеркнул, что продолжение и развитие этого конфликта приведет только к глобальной катастрофе.

Анкара неоднократно выступала с предложением стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Эрдоган уточнял, что власти много раз обсуждали вопросы переговоров с российским лидером.

РФ, в свою очередь, неоднократно заявляла, что открыта к разрешению конфликта путем переговоров. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе отмечал, что достижение целей России в украинском вопросе мирным путям является предпочтительным вариантом. Он также напомнил, что глава государства неоднократно указывал, что Москва до сих пор сохраняет такую позицию.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.