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Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине

Эрдоган во время телефонных переговоров предложил Путину создать рабочую группу по Украине
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщила 27 апреля канцелярия Эрдогана, об этом было заявлено в ходе телефонного разговора между главами государств.

«Президент Эрдоган считает, что в рамках рабочей группы, которую предлагается создать, могут появиться новые инициативы», — заявили в администрации.

Также в ходе переговоров сторон были затронуты и вопросы хода спецоперации РФ по защите Донбасса, и ситуация с зерновой сделкой.

Кроме того, турецкий лидер поблагодарил Владимира Путина за вклад в строительство АЭС «Аккую» в Турции.

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Ранее 27 апреля президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры. После этого они по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в турецком городе Мерсин. Путин назвал атомную электростанцию важнейшим проектом РФ и Турции, указав, что она дает возможность развивать экономические и соседские связи государства.

26 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал Запад объединить усилия для начала переговоров с целью установления мира на Украине. Калын подчеркнул, что продолжение и развитие этого конфликта приведет только к глобальной катастрофе.

Анкара неоднократно выступала с предложением стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Эрдоган уточнял, что власти много раз обсуждали вопросы переговоров с российским лидером.

РФ, в свою очередь, неоднократно заявляла, что открыта к разрешению конфликта путем переговоров. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе отмечал, что достижение целей России в украинском вопросе мирным путям является предпочтительным вариантом. Он также напомнил, что глава государства неоднократно указывал, что Москва до сих пор сохраняет такую позицию.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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