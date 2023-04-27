В Свердловской области введен режим ЧС на пострадавших от пожаров территориях

На территории всех муниципалитетов, населенные пункты которых пострадали от пожаров в Свердловской области, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение 27 апреля принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск», — пояснили в департаменте информационной политики региона.

Указано, что территориями, на которых возникла ЧС, определены поселок Сосьва, деревня Неустроева, поселок Таежный и город Карпинск. Руководителем по ликвидации ЧС назначен министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

Ранее 27 апреля сообщалось, что власти Свердловской области выделят 95 млн рублей пострадавшим от пожара в поселке Сосьва. Губернатор Куйвашев поручил восстановить жилой фонд поселка в течение одного строительного сезона.

За день до этого было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова осталось около 660 человек.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Куйвашевым, темой стала ситуация с пожарами. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, было условлено, что на встрече Путина с членами правительства 2 мая Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров.

25 апреля в уральском поселке Сосьва загорелись отходы деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. Согласно данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло два человека.