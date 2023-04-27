Ядовитая змея напала на 12-летнюю девочку в Оренбуржье

Ядовитая змея укусила 12-летнюю девочку в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Эту информацию подтвердили «Урал56.Ру» в областном Минздраве.

Рептилия напала на ребенка в поселке Шахтном возле дома. Из-за укуса девочку госпитализировали, сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное.

«Была интоксикация, так как змея ядовитая. Вводили сыворотку», — рассказали изданию 56orb.ru в пресс-службе минздрава.

Это не первый случай нападения змей на детей в Оренбуржье. Так, неделю назад в селе Ащебутак змея укусила двухлетнюю девочку.