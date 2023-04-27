В Москве вечером 27 апреля ожидаются гроза и сильный ветер

Вечером 27 апреля в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

«В ближайшее время в Москве ухудшится погода, ожидается гроза и дождь. Ветер усилится и подует с порывами до 15 м/с. Предполагается, что такая погода продержится в столице до конца дня», — говорится в сообщении.

Власти города рекомендовали водителям быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить линии электропередачи, деревья и шаткие конструкции.

Из-за непогоды существует вероятность образования заторов и аварий, что может привести к затруднению движения.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жители Московского региона могут ожидать весеннюю грозу. Она будет кратковременной. При этом 28 апреля условия для грозы в столице и Подмосковье сохранятся, добавили в Гидрометцентре.