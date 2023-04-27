Генпрокуратура разобралась с волокитой в решении проблем дольщиков в Самаре

Решение вопроса обманутых дольщиков ЖК «Космолет» и долгостроя по улице Ленинской, 285–299 в Самаре затягивалось как правительством региона, так и правоохранительными органами субъекта РФ. Генеральная прокуратура РФ взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту хищения работниками застройщика «Кольцо» привлеченных средств участников долевого строительства ЖК «Космолет» и вопрос восстановления прав обманутых дольщиков долгостроя по улице Ленинской, следует из ответа Генпрокуратуры на запрос депутата Госдумы Владимира Кошелева (есть в распоряжении «Известий»).

Ведомство уточнило, что в связи с непринятием своевременных и эффективных мер по восстановлению прав обманутых дольщиков, ненадлежащим ведением дорожной карты, необеспечением до декабря 2022-го проведения региональным минстроем личного приема дольщиков, допущенными нарушениями при рассмотрении обращения депутата Кошелева, прокуратура внесла представление председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову.

«В связи с допущенной волокитой прокуратурой Самарской области внесен акт реагирования. По результатам его рассмотрения расследование активизировано, с учетом собранных доказательств директору ОАО «Кольцо» предъявлено обвинение. Виновный сотрудник полиции привлечен к дисциплинарной ответственности», — говорится в ответе Генеральной прокуратуры.

На долю в уставном капитале застройщика «Кольцо» наложен арест в размере 150 млн рублей. В письме также говорится, что по делу проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению иных пострадавших от преступных действий обвиняемого, определению точной суммы причиненного ущерба.

Как сообщалось 13 марта, в Самаре была выявлена мошенническая схема, когда застройщики, которые должны завершить возведение проблемных домов-долгостроев, не вели работы, но продавали в них квартиры новым дольщикам. Люди начали заключать договоры долевого участия (ДДУ) в этом жилом комплексе еще в 2003–2006 годах с ЗАО «Волга-Энерго-Ресурс», но в 2013-м объект признали проблемным. За продолжение строительства взялась компания «Кольцо». При этом в 2015-м был введен в эксплуатацию один из домов комплекса, и часть пострадавших получили жилье. Для других же девелопер планировал возвести остальные корпуса, но сроки его ввода неоднократно переносились.

В результате за 10 месяцев в условиях просрочки ввода жилых домов в эксплуатацию число дольщиков на проблемном объекте выросло на 155%. Общая сумма заключенных ДДУ составила свыше 2 млрд рублей.

А на проблемном объекте по улице Ленинской (136 квартал) в Самаре люди ждут своих квартир 18 лет — региональным министерством строительства не отобран новый инвестор, который будет завершать стройку, которая началась еще в 2004-м. Заявки от компаний, подающих на конкурс, раз за разом отклоняются. Самарское управление Федеральной антимонопольной службы считает действия Минстроя нарушением и уже дважды требовало от него соблюдать при проведении конкурса законность.

Как говорится в письме Генпрокуратуры, за ненадлежащий прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства при завершении строительства дома, несвоевременное принятие мер реагирования, а также некачественное рассмотрение обращений депутата Кошелева начальник управления по надзору за исполнением федзаконоадтельства самарской прокуратуры привлечен к ответственности.

«Реакция Генеральной прокуратуры на вопиющее нарушение прав людей была оперативной. Председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову надзорным органом вынесено представление, которое указывает на недостаточную включенность местных чиновников в решение задачи поставленной президентом — удовлетворить права всех обманутых дольщиков до конца текущего года», — сказал Кошелев.

Он уточнил, что правоохранители активизировали работу по привлечению к уголовной ответственности виновных в сложившейся ситуации.