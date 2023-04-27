«Украина.ру» обнародовала переписку украинского бойца о потерях ВСУ под Артемовском в ДНР

В Сети распространился скриншот переписки погибшего под Артемовском (украинское название — Бахмут) украинского солдата. Об этом 27 апреля сообщило в Telegram-канале издание «Украина.ру».

Украинский военнослужащих с позывным Берлин рассказывает сослуживцу о крупных потерях, которые терпит армия на артемовском направлении.

В частности, солдат упоминает о том, что попал на линию фронта под Орехово-Василевку и там при столкновении с российскими войсками за 40 минут 10 украинских бойцов погибли, а 46 — получили ранения.

Кроме того, военнослужащий пишет, что ранения получили почти все бойцы украинского подразделения, брошенного на выполнение данной задачи.

«Берлин» также назвал происходящее в Артемовске адом и ужасом.

Ранее в этот же день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске.

Накануне командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко признал, что ситуация в Артемовске сложная.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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