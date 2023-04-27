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В Ижевске 20-летний автомобилист врезался в дерево и погиб

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Молодой водитель получил несовместимые с жизнью травмы в автомобильной аварии на улице Коммунаров в Ижевске, сообщает пресс-служба первого отдела управления ГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло ранним утром в четверг, 27 апреля, напротив дома 285. Около 4 утра 20-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, его машина перевернулась и врезалась в дерево. Молодой человек скончался на месте от полученных травм, пишет ИА «Сусанин».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится расследование, отмечает Udm-info.ru.

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.

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