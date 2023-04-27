В Москву доставлена обвиняемая в госизмене россиянка Слободчикова

Россиянка по фамилии Слободчикова, обвиняемая в государственной измене, доставлена в Москву. Об этом 27 апреля сообщили в Лефортовском суде.

Слободчикова направлена в один из столичных СИЗО. Зарегистрировано ходатайство следствия о продлении обвиняемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подробности дела не раскрываются ввиду секретности материалов.

Ранее 27 апреля Федеральная служба безопасности попросила Лефортовский суд Москвы арестовать еще одного россиянина, по фамилии Расулов, в рамках уголовного дела о госизмене.

18 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. До этого по статье «Госизмена» нарушителям грозило от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.