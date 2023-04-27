Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены свыше 400 бойцов ВСУ

Российские войска за сутки ликвидировали на донецком направлении более 400 украинских военных и наемников. Об этом сообщил 27 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что было уничтожено две боевые машины пехоты, шесть бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

«Также [уничтожена] самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в районе Новгородского в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Кроме того, по словам Конашенкова, российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что российские военные ликвидировали до 300 бойцов ВСУ на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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