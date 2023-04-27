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Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены свыше 400 бойцов ВСУ

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Российские войска за сутки ликвидировали на донецком направлении более 400 украинских военных и наемников. Об этом сообщил 27 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что было уничтожено две боевые машины пехоты, шесть бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

«Также [уничтожена] самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в районе Новгородского в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

Кроме того, по словам Конашенкова, российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Накануне сообщалось, что российские военные ликвидировали до 300 бойцов ВСУ на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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