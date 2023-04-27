В Мадриде грабитель во время полицейской погони сбил двух пешеходов насмерть
В Мадриде в результате наезда авто на пешеходов погибли два человека, сообщает издание El Espanol 27 апреля.
Инцидент произошел ранее в этот день. По информации издания, автомобиль наехал на пешеходов на высокой скорости. В тот момент его преследовали сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что водитель был грабителем. После совершения преступления виновник скрылся с места происшествия.
Ранее, 24 апреля, сообщалось, что автомобилист сбил группу пешеходов в центре Иерусалима. В результате инцидента несколько человек пострадали, водитель машины нейтрализован на месте. Газета The Jerusalem Post сообщила, что ДТП произошло неподалеку от рынка Махане-Иегуда — это одна из наиболее оживленных торговых зон в центре Иерусалима.