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В Мадриде грабитель во время полицейской погони сбил двух пешеходов насмерть

El Espanol: в Мадриде грабитель во время полицейской погони сбил двух пешеходов насмерть
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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В Мадриде в результате наезда авто на пешеходов погибли два человека, сообщает издание El Espanol 27 апреля.

Инцидент произошел ранее в этот день. По информации издания, автомобиль наехал на пешеходов на высокой скорости. В тот момент его преследовали сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что водитель был грабителем. После совершения преступления виновник скрылся с места происшествия.

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Ранее, 24 апреля, сообщалось, что автомобилист сбил группу пешеходов в центре Иерусалима. В результате инцидента несколько человек пострадали, водитель машины нейтрализован на месте. Газета The Jerusalem Post сообщила, что ДТП произошло неподалеку от рынка Махане-Иегуда — это одна из наиболее оживленных торговых зон в центре Иерусалима.

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