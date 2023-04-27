Кировский губернатор заявил о выбросе хлора в городе Кирово-Чепецк

В городе Кирово-Чепецк произошел выброс хлора, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале 27 апреля.

«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет», — написал он.

Соколов поручил экстренным службам выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что из контейнера на железнодорожной станции Инская в Новосибирской области разлилась соляная кислота. Были приняты меры по ликвидации разлива.