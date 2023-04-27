Турецкий посол заявил о покупке Румынией беспилотников Bayraktar

Румыния закупит у Турции беспилотники Bayraktar. Об этом 26 апреля сообщил посол республики в Бухаресте Озгур Киванч Алтан.

«Румыния, друг, черноморский сосед и союзник НАТО, добавляет Bayraktar TB2 SİHA в свой инвентарь. Этот стратегический потенциал, благодаря которому было выиграно много сражений, является новым признаком нашего стратегического партнерства с Румынией», — написал он в Twitter.

Алтан также опубликовал ссылку на материал СМИ о том, что Румыния закупит 18 ударных беспилотников Bayraktar на общую сумму $321 млн. Аппараты будут переданы сухопутным силам Румынии.

Дроны будут доставлены на базу в Тимишоаре. Румыния станет второй страной Евросоюза и третьей в НАТО, на вооружении которой окажутся беспилотники Bayraktar. Ими также владеет Польша.

Ранее, 10 апреля, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили более 100 беспилотников Bayraktar с начала спецоперации по защите Донбасса.

16 января обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри написал, что Турция поставила Киеву около 30 беспилотников Bayraktar TB2. Кроме того, Запад передал Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов.

В августе 2022 года стало известно, что турецкая авиастроительная компания Bayraktar построит на Украине завод по производству беспилотников. Как отметил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, владелец компании приобрел земельный участок, необходимый для реализации проекта.